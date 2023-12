Si riunisce il tavolo di crisi aziendale della Vibac alla Regione Molise

TERMOLI. Ancora in evidenza la vertenza Vibac, dopo l’incontro del 5 dicembre scorso, che ha segnato il riavvio del confronto dopo le intese di inizio estate, che portarono al ripristino, seppur a scartamento ridotto, dell’attività in fabbrica. Si costituisce il Tavolo di Crisi Aziendale per discutere del piano di lavoro per la condivisione e co-progettazione degli interventi di Politica Attiva.

Le parti in indirizzo sono convocate per la giornata, oggi, alle ore 10, presso la Sala Giunta situata al 2° piano di Palazzo Vitale, via Genova n. 11 Campobasso, per la riunione del Tavolo di crisi aziendale al fine della condivisione ed implementazione del Piano di lavoro finalizzato a identificare e cadenzare le misure da realizzare a supporto della ricollocazione dei lavoratori inseriti nel Percorso 5 di Gol.

L’accordo siglato a suo tempo si basa sulla cosiddetta transizione occupazionale ed è il nuovo strumento al quale è scattata l’opportunità di estendere ammortizzatori sociali e cassa integrazione straordinaria per 116 dei 140 dipendenti della Vibac. Annunciati in 126 su 142 (nel frattempo due lavoratori hanno scelto altre strade, approfittando di occasioni venute loro) poi scesi a 64, successivamente cristallizzati a 116. I 24 lavoratori che non sono stati posizionati in lista come esuberi sono rientrati a fine luglio per ricominciare la produzione.