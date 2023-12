In vista del nuovo anno il Movimento agricolo molisano riparte dal territorio

BASSO MOLISE. Lo scorso 14 dicembre il Movimento Agricolo Molisano ha convocato il comitato regionale con l’obiettivo di rinnovare il movimento, come promesso dal presidente Ivano Zara all’atto della sua nomina.

In primo luogo è stato discusso l’aggiornamento dello statuto per renderlo moderno ed al passo con i tempi. Successivamente alla modifica dello statuto, è stato affrontato l’argomento del completamento di vari incarichi dirigenziali con le nomine di due vicepresidenti, Miranda Di Matteo per la provincia di Campobasso e Felice D’Andrea per la provincia di Isernia.

È stato inoltre nominato segretario amministrativo Aldo Amato. Infine sono stati nominati Sonia Testa e Adamo Del Peschio, rispettivamente come delegato del Movimento Femminile e delegato del Movimento Giovanile. Inoltre, vista la presenza di diversi giovani agricoltori nonché laureati e studenti in ambito agricolo, è stato costituito un gruppo di lavoro tra di loro con lo scopo di studiare il settore e pensare a proposte per sfruttare le opportunità offerte delle leggi comunitarie. Come ultimo oggetto della seduta è stato affrontato anche l’argomento delle reti delle imprese. Su questo tema i giovani hanno mostrato grande curiosità ed interesse. Durante il dibattito si è giunti alla conclusione che il settore agricolo molisano avrà un futuro solo se i prodotti della terra verranno trasformati e collocati sul mercato con l’ausilio di una rete delle imprese.

Proprio per approfondire l’argomento è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato da Giovanni D’Ambra che avrà il compito di esaminare la fattibilità del progetto ed elaborare diverse ipotesi da presentare alla prossima riunione del comitato regionale del Mam.

Infine, il presidente, soddisfatto della presenza dei giovani e del loro entusiasmo, ha dichiarato che si adopererà per collaborare con altri movimenti agricoli nazionali con l’obiettivo di scambiarsi opinioni e progetti. Questa riunione era soprattutto incentrata sull’organizzazione dirigenziale e a breve sarà convocato un consiglio per discutere i problemi che attanagliano il mondo agricolo e proporre soluzioni ad essi.