Il mercatino anticipato della Vigilia non fa il botto, ma ci si accontenta

TERMOLI. Chi si accontenta gode... così così, cantava Ligabue in "Certe notti", uno dei brani iconici del Liga nazionale. Sarà così anche per gli esercenti ambulanti alle prese oggi col mercatino settimanale anticipato del martedì, alla domenica di Vigilia?

Abbiamo chiesto come sia andata al nostro riferimento territoriale, il rappresentante di Ana-Ugl, Angelo Gioia.

«Che posso dire, il mercato anticipato purtroppo non ha fatto il botto, perché spostare la data è comunque sempre un rischio. Comunque un po' di gente si è vista e oggi ci accontentiamo di quello che è stato. La presenza degli operatori non è stata massiccia perché hanno preferito comunque non disertare le loro piazze storiche domenicali come Santa Croce di Magliano e Trivento; comunque non ci possiamo lamentare vista anche la bella giornata, ad affluire non sono stati diciamo i soliti clienti del martedì.

Comunque vi voglio ringraziare per quello che fate per noi, per la nostra categoria - dice Gioia, rivolgendosi a Termolionline - e poi ringraziare da parte di tutte le associazioni di categoria, come Confcommercio e Confesercenti la struttura comunale e i Vigili urbani per la collaborazione e la riuscita di questa giornata, augurando a tutti voi buone feste, buon Natale e un felice anno nuovo».

