Fermo pesca: «Più fondi per la cassa integrazione, ma sul caro gasolio...»

TERMOLI. Luci e ombre per il comparto ittico nella manovra di Bilancio. Venerdì scorso, nell’ambito di un maxiemendamento accolta l’istanza per aumentare la soglia di cassa integrazione sul fermo pesca, ma non è stato rinnovato il credito d’imposta sul caro gasolio. A illustrarci il contenuto del provvedimento è il coordinatore molisano di Federcoopesca, Domenico Guidotti.

«Dopo le sollecitazioni promosse dalle associazioni di categoria, per fortuna la cosiddetta cassa integrazione speciale per i marittimi passa da 15 milioni di euro a 30 milioni di euro, così dall'anno prossimo si scongiura quell’assurdità che dava ai marittimi che erano costretti a terra per il fermo biologico 15 euro al giorno, cifra che era sotto la soglia di povertà; quindi stanziando 30 milioni di euro la speranza è che dall'anno prossimo quei giorni di fermo vengono remunerati in maniera equa.

Però il più grande rammarico è che il promesso credito d'imposta che ci era stato promesso sul caro gasolio non è stato approvato, così come avevamo chiesto anche al sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra quando era venuto qui a Termoli».