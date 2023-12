Trasporto pubblico, «La riorganizzazione del settore non più rinviabile»

CAMPOBASSO. Sarà la sede dell'autolinea Sati a ospitare domattina, dalle 10, l'assemblea aperta a tutto il personale, nella quale la Uil Trasporti affronterà diversi argomenti.

Il trasporto pubblico è uno dei nodi scorsoi della gestione politica e amministrativa in Molise, seconda solo alla sanità.

In assemblea gli argomento al centro della discussione saranno il rinnovo del Ccnl di settore, la mancata programmazione dei turni e dei servizi di lavoro, la mancata programmazione delle ferie, la sala sosta.

Un quadro di criticità non più rinviabile che emerge dalle parole del segretario nazionale della Uil Trasporti, Stefano Marinelli: «È ormai non più rinviabile una riforma organizzativa del settore che non risponde alle esigenze degli utenti produce debito e manca la sicurezza».