Ciclovia Adriatica: 10 le imprese (o gruppi) in gara per realizzare l'opera da 24 milioni di euro

TERMOLI. Sono dieci le imprese, o raggruppamenti di imprese, che hanno manifestato interesse a realizzare una delle opere più imponenti degli ultimi tempi, la ciclovia adriatica che andrebbe a completare l’intera litoranea da Montenero di Bisaccia a Campomarino. Un appalto su un finanziamento da quasi 24 milioni di euro, di cui per volontà della Giunta regionale del Molise in carica vede il Comune di Termoli capofila e soggetto attuatore, dopo che in precedenza il Governo Toma l’aveva affidato alla Regione.

Il Comune di Termoli, in qualità di Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, dà avvio a tutte le procedure di gara con ogni adempimento connesso e consequenziale, quale la nomina della Commissione di gara, come da normativa vigente; con determinazione a contrarre del Comune di Termoli n. 3117 del 27.11.2023 è stato stabilito di indire la gara finalizzata alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi all’intervento “Percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione della ciclovia turistica adriatica” (PNRR – Misura M2C2 – 23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica"). La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le 12 del 21 dicembre scorso. Ai fini della selezione della migliore offerta, è stato necessario nominare una commissione giudicatrice che, su richiesta del Rup, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.

L’individuazione dei membri proposti, stante l'esperienza e competenza nella materia di che trattasi comprovata dai curricula degli stessi, acquisiti e pubblicati a norma di legge, è stata scelta come di seguito elencati: ingegner Gianfranco Bove, presidente; architetto Francesco Paolo Avellino, componente; dottor Ulisse Fabbricatore, componente.