«Cassetti fiscali pieni, cantieri aperti e non ultimati», criticità del mondo edile

La conferenza di fine anno dell'Acem: intervista a Corrado Di Niro

CAMPOBASSO. I costruttori edili del Molise fanno i conti con l'anno che va a chiudersi tra 3 giorni. Conferenza stampa dell'Acem, col presidente Corrado Di Niro e col direttore Gino Di Renzo.

L'Acem critica il governo Meloni sulla mancata proroga del superbonus, che solo in Molise vale 600 milioni, dove ci sono ancora molti cantieri attivi e lavori non ultimati. Viene auspicato lo sblocco dei crediti fiscali, "abbiamo i cassetti pieni", ammoniscono i costruttori edili molisani, che rivolgono un'altra richiesta alla politica, questa volta regionale: il prezzario della Regione Molise, utile e necessario per evitare contenziosi.

La conferenza stampa si è aperta con l'augurio di pronta guarigione al governatore Roberti: «Sono tanti i problemi da affrontare e risolvere con lui, speriamo di poterlo fare presto».

“In Molise, il settore delle costruzioni rappresenta in termini di investimenti l’11,8% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 37,0% degli addetti nell’industria e il 9,9% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività”, ha sottolineato il Presidente.

Dopo l’illustrazione dello scenario economico, il presidente Di Niro si è soffermato sul prezziario regionale delle opere edili, impugnato al Tar Molise, evidenziando “la necessità di redigere in Regione il prossimo prezzario, costituendo all’uopo una specifica commissione cui sia presente una nostra rappresentanza”.

Nel corso del 2023, intensa anche l’attività convegnistica, come gli incontri, particolarmente seguiti, sul tema della Direttiva Europea del Case Green e sul nuovo Codice degli Appalti.

I vertici dell’Associazione hanno parlato anche del grave problema della carenza di manodopera nel settore e delle iniziative avviate per favorire l’ingresso di manodopera anche da altre Nazioni.

Infine, commentati anche i numerosi appelli alle istituzioni regionali e locali per la velocizzazione dei pagamenti, nonché gli incontri istituzionali con il Presidente Francesco Roberti, gli assessori Michele Marone e Gianluca Cefaratti e il nuovo presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, con i quali l’Acem Ance ha aperto un proficuo dialogo sui temi di interesse del settore.