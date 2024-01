In Molise disponibili oltre 5,5 milioni di euro per ammodernare i mezzi agricoli

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole e agro-alimentari della Regione Molise rende noto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.55 del 30/12/2023 il bando Pnrr Missione 2. Componente 1. Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” dedicato all’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

Il bando concede contributi alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, che intendono realizzare, nella propria azienda, progetti per l’ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e investimenti in sistemi di agricoltura di precisione, per l’efficientamento della produzione agricola. La dotazione complessiva è di 5.559.161,82 euro.

Nel particolare, la misura concorre a sostenere investimenti in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, l’acquisto di trattori elettrici o a biometano, sia per l’agricoltura che per la zootecnia, e investimenti in sistemi di gestione intelligente per irrigazione e la gestione delle acque.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale. Il tasso di contribuzione è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili, o all’80% dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di “giovani agricoltori”.

La spesa massima ammissibile è di 35mila euro, per gli investimenti di supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione e per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque. Mentre è pari a 70mila euro, per gli investimenti di sostituzione di veicoli per l’agricoltura e la zootecnica. La domanda di aiuto deve essere compilata, sottoscritta ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), a decorrere dal 15 gennaio 2024, entro e non oltre il 29 marzo 2024.

Sul portale Sian deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.