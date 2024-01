Saldi invernali di fine stagione: tutto pronto, si parte il 5 gennaio anche in Molise

TERMOLI. È tutto pronto per i saldi invernali di fine stagione, che partiranno ufficialmente domani anche nel Molise, come in gran parte d'Italia, dopo il prologo della Valle d'Aosta, che da ieri ha dato il via libera alle "svendite"-

La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia. La data adottata dalla maggior parte del territorio nazionale è quindi rimasta quella prevista nell’accordo relativo agli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato il 24 marzo 2011, quindi il primo giorno feriale antecedente l’Epifania.

In Molise i saldi dureranno 60 giorni e la stessa programmazione della Conferenza delle Regioni vietava la possibilità di fare promozioni sia nei 30 giorni precedenti, così come per i 30 giorni successivi all'inizio.