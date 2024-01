Futuro da portalettere, selezioni aperte nel Molise fino al 7 gennaio

MOLISE. Ancora pochi giorni a disposizione per chi volesse candidarsi per i ruoli di portalettere e consulente finanziario, anche in Molise. C’è tempo, infatti, fino alle 23.59 di domenica 7 gennaio per poter presentare, attraverso il sito www.posteitaliane.it, la propria candidatura per portalettere. Otto giorni in più, invece, per coloro che volessero candidarsi al ruolo di consulente finanziario: in questo caso la data di scadenza è infatti fissata a lunedì 15 gennaio.

Portalettere. I requisiti minimi per la posizione di portalettere sono il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Candidatura entro domenica 7 gennaio 2024.

Consulenti finanziari. Il candidato ideale in questo caso è un laureata/o o laureanda/o (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessata/o al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposta/a per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti, oltre che dotata/o di un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento dell’iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane. Candidatura entro lunedì 15 gennaio 2024.

È possibile presentare la propria candidatura tramite il sito www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

I numeri delle ultime assunzioni in Molise. Tra il 2022 e il 2023 Poste Italiane ha già realizzato 74 assunzioni in Molise. In particolare, si tratta di 39 nuovi ingressi negli uffici postali tra operatori di sportello e specialisti di sala consulenza e 35 stabilizzazioni di portalettere con contratto a tempo indeterminato.