Saldi, domani la partenza. Di Lucente: “Allo studio anche proposte per il settore”

CAMPOBASSO. Partiranno domani (5 gennaio 2023) i saldi invernali in tutta la regione. La decisione di mantenere la data inizialmente prevista è stata assunta dalla Conferenza Stato-Regioni, sebbene il Molise si fosse fatto portavoce della richiesta di una posticipazione della data in virtù delle temperature ancora molto elevate.

“Mi sono fatto portavoce della richiesta anche presso le altre regioni – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente -. Alla fine, è stato deciso di mantenere il calendario in vigore ogni anno, ma di iniziare a discutere una riforma del settore. Già in un primo incontro con le associazioni dei commercianti, abbiamo analizzato i problemi che attanagliano il settore. La concorrenza di colossi online, la necessità di regole più flessibili e di maggiore dialogo con le associazioni sono punti sui quali stiamo lavorando per cercare di dare nuova linfa ad un settore che risente più degli altri il momento economico particolare. Con l’aiuto delle associazioni di categoria presenteremo anche a livello nazionale proposte per provare a riequilibrare il peso che i piccoli negozi possono avere nei confronti delle grandi catene online”.