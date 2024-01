Gigafactory tra vecchio e nuovo anno: in carico già 20 dipendenti

TERMOLI. Nel report della Fim-Cisl si parla anche dello stabilimento di Termoli per i dati di fine anno.

Per lo stabilimento di Termoli «Confermata la partenza della terza Gigafactory europea e la relativa partenza produttiva nel 2026. Attualmente Automotive Cells Company Acc, la joint di Stellantis, Saft/Total Energy e Mercedes-Benz, occupa poco più di 20 dipendenti.

Sono in corso le trattative a livello ministeriale dove si è insediato un tavolo specifico con MiMit, Ministero del Lavoro, Acc, Stellantis, Istituzioni locali e le organizzazioni sindacali per costruire le condizioni necessarie a fornire tutte le garanzie nella fase di transizione, sul piano industriale e occupazionale, della copertura degli ammortizzatori sociali, della formazione professionale nonché di tutti gli aspetti relativi alla tutela contrattuale, sia normativa che economica».

I dati della produzione nel 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022, confermando così il 2° anno di crescita. Si rileva infatti una crescita del +9,6%. Nello specifico nel 2023 sono state prodotte, tra autovetture e veicoli commerciali, 751,384 unità contro le 685.753 del 2022. La produzione di autovetture segna un +8,6%, pari a 521.104 mentre quella dei veicoli commerciali segna un aumento del +11,8%, con +24.280 unità prodotte, confermando il dato in crescita già rilevato negli ultimi tre trimestri, rispetto ad un inizio anno negativo, in particolare per una riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali, che invece aveva caratterizzato il 2022. A rilevarlo è stata la Fim-Cisl.

Il piano “Dare Foward 2030” ha come obiettivo la strategia zero emissioni di carbonio entro il 2038. Con una riduzione del 50% entro il 2030: il 100% delle vendite in Europa e il 50% negli Stati Uniti, sarà costituito da veicoli elettrici a batteria (BEV), con più di 75 modelli (45 nel 2024), raggiungendo circa 5 milioni di veicoli BEV. Entro il 2025 l’investimento complessivo per l’elettrificazione sarà di 30 miliardi, comprendendo anche un aumento della capacità produttiva delle batterie da 140 GWh a 400 GWh, con tre fabbriche in Europa (di cui una a Termoli) e due negli Usa. Dal 2022-2030 globalmente saranno complessivamente 100 i lanci di nuovi modelli, su n. 4 vehicle platforms (small, medium, large, frame) e n. 3 tech platforms. Il peso delle nuove auto dai segmenti dei veicoli premium e di lusso (Maserati, Alfa Romeo, Lancia e Ds) triplicherà entro 2030 (dal 4% al 11%), i ricavi aumenteranno di quattro volte e la redditività di 5 volte. Sarà rafforzata la leadership nel mercato dei veicoli commerciali. Gli Investimenti e le spese in R&D saranno pari all’8% dei ricavi. Il Piano “Dare Foward 2030” viene adattato in funzione del contesto e dei cambiamenti che possono influenzare le strategie nel settore. Questo significa che il piano deve essere costantemente verificato, attraverso un confronto continuo tra sindacato e azienda, anche presso incontri istituzionali. Periodicamente vengono effettuati gli incontri presso il MiMIT, nell’apposito tavolo Stellantis e in quello di settore, oltre ad una serie di incontri di verifica a livello locale e nazionale. In particolare il 23 novembre scorso è stato fatto l’incontro dell’osservatorio nazionale, previsto dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl).

1«Il nostro obiettivo e che per ogni realtà è necessario garantire una prospettiva industriale e occupazionale, assumendo l’obiettivo di non chiudere gli stabilimenti ma di trasformarli tecnologicamente, con soluzioni concrete e positive dentro una transizione ecologica e digitale che sta investendo il settore automotive. Analizziamo gli aspetti più rilevanti emersi negli ultimi incontri con il Gruppo Stellantis e con le istituzioni. Nel 2025 è previsto il lancio della futura Maserati berlina luxury E a Mirafiori. Ci è stato comunicato che si stanno ridefinendo i tempi per massimizzare l’impatto sul mercato. Abbiamo ribadito che questo non deve costituire un ritardo nel lancio produttivo. La Fiat 500e costruita a Mirafiori verrà esportata negli Stati Uniti da inizio 2024», chiude la Fim-Cisl.