Concorsi pubblici al Comune di Campomarino

CAMPOMARINO. Concorsi pubblici al Comune di Campomarino pubblicati in data odierna.

Riguardano un bando per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 unità - area degli istruttori del Ccnl comparto Funzioni Locali 2019-2021 - profilo professionale di “istruttore amministrativo-contabile” e un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di 2 unità - area degli istruttori del Ccnl comparto funzioni locali 2019-2021 - profilo professionale di “istruttore di vigilanza”, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Infine, bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 2 (due) unità – area degli istruttori del Ccnl comparto Funzioni Locali 2019-2021 – profilo professionale di “istruttore tecnico”.

I bandi sono pubblicati in Amministrazione Trasparente/Concorsi e sul Portale del Reclutamento “inPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, esclusivamente tramite procedura telematica, compilando il relativo modulo online appositamente predisposto ed accessibile attraverso il sito web www.inpa.gov.it, previa lettura del Bando di concorso, entro e non oltre le ore 19 del termine perentorio del 15esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Piattaforma “inPA” – Portale del Reclutamento. (dal 10 gennaio al 25 gennaio 2024).