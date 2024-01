Carburante agricolo agevolato, come ottenerlo in Molise

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise, tenendo conto della necessità di assicurare alle aziende agricole la continuità delle attività di lavorazione dei terreni e di conduzione degli allevamenti zootecnici anche attraverso la concessione di carburante agricolo agevolato, con determinazione dirigenziale n. 49 del 08.01.2024, sono state previste le disposizioni relative alla richiesta di concessione carburante agricolo agevolato per l’annualità 2024.

Le istanze sono di competenza degli uffici Uma regionali e possono essere presentate sia per la richiesta di assegnazione provvisoria, nella misura massima pari al 50% del quantitativo già assegnato nell’annualità 2023, che per la richiesta di assegnazione definitiva, a valere sull’intera campagna agricola 2024.

Per entrambe le procedure si dovrà fare riferimento al manuale delle procedure vigente e alla modulistica allegata alla determina dirigenziale. Nella stessa determinazione sono contemplate le procedure, con i relativi allegati, per la gestione delle ditte contoterziste.

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: uma.cb@cert.regione.molise.it, per la Provincia di Campobasso, e uma.is@cert.regione.molise.it, per la Provincia di Isernia.