«Con la Gigafactory il nucleo industriale di Termoli vivrà una fase di nuovo sviluppo»

Gigafactory Stellantis: l'intervista a Marco Laviano (Fim-Cisl)

TERMOLI. Il prossimo 29 gennaio tornerà a riunirsi al Mimit il tavolo nazionale sulla Gigafactory di Termoli: il 2024 è un anno di transizione per lo stabilimento Stellantis, perché da una parte si prosegue con la produzione tradizionale, dall'altra occorrerà avviare compiutamente il progetto per far approdare la nuova fabbrica di batterie elettriche.

Processo su cui abbiamo intervistato il segretario regionale della Fim-Cisl, Marco Laviano.