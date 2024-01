#Nonsolomare: un corso serale per aprire nuovi orizzonti professionali

#Nonsolomare: intervista alla dirigente scolastica Concetta Cimmino

TERMOLI. «Il tuo futuro con noi», focus serale “Caim” venerdì scorso all'istituto Boccardi-Tiberio, dove nella sede di via De Gasperi, è stato promosso un confronto dal titolo #Nonsolomare, per conduzione di impianti e apparati marittimi, conduzione del mezzo navale, logistica e costruzione di ambiente e territorio.





Un corso serale presentato in un incontro dove si parlerà in modo diffuso di lavoro. Parteciperanno all'incontro un delegato dell'amministrazione comunale di Termoli, Domenico Guidotti, Angelo Marinucci, Cinzia Maciarello (per Larivera), Marco Laviano (Cisl), Francesco Guida (Uilm) e Daniele Capuano (Cgil).





L'amministrazione comunale di Termoli è stata rappresentata dall'assessore Giuseppe Mottola.





Evento particolarmente rilevante per le dinamiche occupazionali del territorio, di cui abbiamo acquisito delle testimonianze attraverso le interviste realizzate da Michele Trombetta con Nicola Mastrogiuseppe.

