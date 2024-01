Parla Acc: «Non vediamo l'ora di iniziare i lavori, la Gigafactory di Termoli sarà una pietra miliare»

TERMOLI. Il management Acc ha incontrato ancora una volta il ministro Adolfo Urso al Mimit. A rivelarlo notizie di agenzia che hanno ripreso un post pubblicato sul profilo Linkedin della società.

«Quella di lunedì è stata una giornata importante per le nostre attività in Italia. Il nostro CEO Yann Vincent ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per discutere i progressi e le potenzialità del nostro progetto Termoli Gigafactory, che sarà uno dei più grandi e avanzati impianti di produzione di batterie in Europa.

La Gigafactory di Termoli è un investimento strategico per Acc, in quanto ci consentirà di soddisfare la crescente domanda di batterie ad alte prestazioni e sostenibili per i veicoli elettrici. Il progetto creerà inoltre significativi benefici economici e sociali per la regione Molise e per l'Italia nel suo complesso, rappresentando oltre 2 miliardi di euro di investimenti e creando almeno 1.800 posti di lavoro entro il 2030.

Il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non è mai mancato e il Ministro ha espresso nuovamente il suo impegno a contribuire al suo successo e alla futura competitività di della nostra Gigafactory italiana, ora che i lavori di costruzione sono in fase di avvio.

Non vediamo l'ora di iniziare i lavori di costruzione di questo straordinario impianto nei prossimi mesi e di avviare la produzione nel 2026. La Gigafactory di Termoli sarà una pietra miliare di Acc e del suo obiettivo di fornire batterie innovative e sostenibili per la mobilità del futuro».