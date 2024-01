«Urgente un intervento chiarificatore che dia certezza agli operatori balneari»

TERMOLI. «Bene la risposta del Governo, ma è urgente un intervento chiarificatore che dia certezza agli operatori». Tiene banco la vertenza demaniale sulle concessioni balneari, così si è espresso ieri sera, a margine dell'incontro del direttivo nazionale esteso ai presidenti regionali, il leader del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione.

«Apprezziamo la lettera di risposta del Governo alla Commissione europea e ci auguriamo che l'interlocuzione sia non solo proficua ma anche celere.

L'accertamento della scarsità o meno della risorsa demanio costituisce il presupposto per la corretta applicazione della cd Bolkestein così come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

È pertanto doveroso farlo e farlo bene. Restiamo preoccupati per la tempistica stante l'urgenza di assicurare una gestione ordinata della materia e la necessità di di continuare ad avere i servizi per la balneazione. Ribadiamo pertanto ciò che da mesi sollecitiamo sulla necessità e urgenza di interventi legislativi o amministrativi chiarificatori che, nelle more di siffatta interlocuzione, impediscano provvedimenti dei comuni e degli enti concedenti in danno delle aziende attualmente operanti che ne garantiscano l'operatività per non privare le località turistiche costiere dei servizi per la balneazione.

Sarebbe sbagliato e un danno per tutti, non solo per le aziende attualmente operanti, distruggere o danneggiare un sistema turistico efficiente e di qualità che costituisce un elemento di vantaggio competitivo nel mercato internazionale delle vacanze».