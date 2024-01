Retribuzioni ai dipendenti Atm, Uil Trasporti si rivolge a Roberti e Pallante

CAMPOBASSO. Il bastone e la carota: ieri l'intesa sui fringe benefit ai dipendenti Atm, oggi la nota che Uil Trasporti ha trasmesso al governatore Francesco Roberti e al presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante in materia di retribuzioni dell'azienda di trasporto pubblico molisana.

«Con la presente siamo a richiedere il vostro intervento in merito ad un annoso problema che da troppo tempo si riversa sui lavoratori della Atm S.p.A.

Infatti è certo che ad oggi non si hanno date certe sul conferimento regionale degli emolumenti mensili che inevitabilmente si trasforma in una dilazione dello stipendio creando enormi disagi ai lavoratori ed alle loro famiglie.

Riteniamo improcrastinabile l’apertura di un tavolo tecnico volto ad individuare soluzioni idonee e definitive per far sì che ogni mese vi sia una data certa di liquidazione delle spettanze dovute in modo da interrompere un circolo vizioso che si protrae da anni nel comparto del trasporto pubblico locale. Ci preme infine sottolineare che lo status quo ha generato nel tempo un sistema di attivazioni legali che hanno portato anche verso le casse regionali un inutile esborso di denari che potevano essere impiegati in modo diverso come ad esempio incentivi alla produttività. In attesa di solerte riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti», nota sottoscritta dal commissario straordinario Uil Trasporti Molise Pietro Angileri.