Strategia per salvare il futuro della vitivicoltura, la Regione aprirà un tavolo di confronto

Crisi della viticoltura in Molise: parla il sottosegretario alla Giunta regionale Vincenzo Niro

TERMOLI. Il grido d’allarme lanciato nel corso dei mesi dai produttori vitivinicoli molisani, che hanno perduto l’80% del raccolto, con danni vicini ai 30 milioni di euro (quasi dieci volte tanto in Abruzzo) è stato il leitmotiv degli ultimi 8 mesi, da quando il maltempo della tarda primavera ha inibito in gran parte quei trattamenti per debellare la peronospora, vera iattura per i vitigni.

Stamani, nell’auditorium del Cosib (col presidente Piero Donato Silvestri in prima fila), c’è stato un incontro aperto al confronto tra mondo agricolo, istituzioni locali, regionali e anche parlamentari, per mettere a fuoco una strategia capace di programmare con interventi precisi e ristori eventuali… puntuali una ripartenza tale che impedisse anche al 2024 di trasformarsi in quell’annus horribilis che è stato il 2023.





Come evidenziato anche in sede di presentazione, nel ruolo di relatori sono intervenuti Vincenzo Glave (presidente del comitato distretto del vino molisano), Adamantonio Flocco (presidente cooperativa San Zenone), Alessio Di Maio, Giovanni Di Matteo, chiamati oggi a discutere della viticoltura nel Molise: "Come sopravvivere all'annus horribilis della peronospora: confronto su risorse e strategie", moderati da Adamo Spagnoletti, vicepresidente Coldiretti.

La Regione Molise, presente col sottosegretario Vincenzo Niro e la dirigente Sandra Scarlatelli (c’era, ma non è intervenuto, l’assessore Michele Marone); hanno risposto all’invito il senatore Costanzo Della Porta, in platea il presidente della Provincia Pino Puchetti e numerosi sindaci e amministratori locali, oltre alle rappresentanze delle associazioni di categoria. A dire la sua anche il consigliere dem Vittorino Facciolla, così come produttori del vicino Abruzzo, oltre a quelli molisani.





Partecipazione ancora una volta molto nutrita, che conferma l’attenzione e l’importanza sul territorio che riveste ancora il mondo agricolo, che in basso Molise vanta autentiche eccellenze, da valorizzare e soprattutto tutelare.

L’umore che abbiamo captato tra chi ha partecipato a questo confronto non è dei migliori, poiché le risposte non sono mai sufficienti, ma come ha ribadito nell’intervento Niro, trasmettendo un messaggio del governatore Francesco Roberti, la Regione è pronta a definire assieme agli stakeholder cosa fare, dopo le fasi di ascolto e di analisi.

