«Finalmente qualcuno si è svegliato a Bruxelles»

TERMOLI. «Finalmente qualcuno si è svegliato a Bruxelles». Con soddisfazione, il presidente di FedAgriPesca Molise, Domenico Guidotti, evidenzia un cambio di rotta nella vertenza ittica, che potrebbe cambiare le sorti del comparto in futuro. «Il Parlamento Europeo scende in difesa della pesca a strascico, come abbiamo più volte detto le nuove regole della Commissione pesca Ue rischiavano di affondare un settore trainante per economia italiana in Molise sono circa 40 imprese di pesca a strascico con circa 400 addetti. Queste nuove norme aprirebbero la strada ad una possibile invasione di prodotto ittico dall’ estero ma soprattutto cancellerebbe dai menù molisano e italiano i piatti più noti per la tradizione culinaria italiana. Le nuove linee della Commissione prevedevano la restrizione delle zone di pesca in Italia del 30% con ulteriore riduzione delle giornate di pesca che già oggi sono scandalosamente circa 130 in un anno.

Il parlamento Europeo con 402 voti a favore, 95 contrari e 57 astenuti ha votato una risoluzione che boccia il Piano d’azione sulla pesca della Commissione Europea che deve tradursi in una direttiva o un nuovo regolamento, assurdo per economia italiana e molisana, grazie anche al pressing del governo e delle associazioni italiane. Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa degli eurodeputati che boccia il piano d’azione presentato dal Commissario europeo alla Pesca e all’Ambiente Virginijus Sinkevicius perché l’approvazione avrà un impatto negativo sull'economia europea, infatti a rischi di estinzione sono i pescatori europei.

Inoltre il Piano, secondo gli europarlamentari europei, non è coerente con altre priorità dell’Unione europea e non tiene conto dell’aumento dei prezzi, ugualmente alla necessità di rafforzare la crescita economica e occupazione. Gli armatori Molisani pressati anche da mille controlli da parte delle autorità di polizia, hanno dimostrato in questi anni maturità e grande rispetto dell’ambiente, hanno ridotto le giornate di pesca e rispettano le norme imposte con le ultime direttive comunitarie rischiando anche gli indennizzi, avendo ricevuto tutti i punti sulle licenze di pesca che limitano accesso agli aiuti, ma è un settore quello della pesca a strascico che non può sparire il rischio e di non vedere più sulle tavole molisane il brodetto e la frittura di paranza un ulteriore beffa per la tradizione italiana».