Da una Gigafactory all'altra: «Tenetevi pronti, i lavori di costruzione a Termoli stanno per iniziare!»

TERMOLI. Resta ancora viva l’eco della presentazione ufficiale della Gigafactory di venerdì scorso. In merito si è espressa anche la Acc «Continuano gli incontri tra i vertici di Acc e le istituzioni Italiane per fare il punto sul nostro progetto industriale a Termoli. Ieri è stato il turno delle autorità locali! Il nostro amministratore delegato, Yann Vincent, insieme ad altri rappresentanti del top management dell’Azienda, ha incontrato il presidente della Regione Molise, l’assessore alle Attività Produttive della Regione, il sindaco di Termoli e il presidente del consorzio industriale Cosib.

Le autorità locali hanno da subito accolto Acc e il suo grande Progetto industriale, sin dal suo annuncio nel 2022, e hanno rinnovato ieri una collaborazione mai interrotta per superare le sfide rappresentate dalla localizzazione di questo impianto produttivo. Infatti, è necessaria una forte collaborazione con il Governo nazionale e con le autorità locali per difendere la competitività futura della Gigafactory Italiana contenendo i costi dell’impianto e quelli per il suo funzionamento, ad esempio favorendo la disponibilità di energia rinnovabile e a costi ragionevoli e garantendo infrastrutture logistiche efficienti e adeguate. La Gigafactory rappresenta un investimento di più di 2 miliardi di euro e almeno 1.800 occupati, con ricadute positive sul territorio locale e nazionale.

Tenetevi pronti: i lavori di costruzione della nostra Gigafactory italiana stanno per iniziare!» Intanto, sul profilo Linkedin della Acc è stata mostrata una delle Gigafactory esistenti. «La nostra gigafactory di Billy-Berclau, drappeggiata di bianco in pieno inverno, è uno spettacolo da vedere. Mentre la neve cade dolcemente sul nostro tetto, ci viene ricordata la bellezza e la forza della natura. Siamo orgogliosi di far parte della rivoluzione della mobilità, costruendo batterie per veicoli elettrici in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica, per una nuova generazione di veicoli. Ecco uno scorcio del nostro paese delle meraviglie innevato. Romantico vero?»