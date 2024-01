Vongolari, su istanza di Termoli e degli altri consorzi nasce l'organismo nazionale

TERMOLI. Nasce l’organismo nazionale per la programmazione delle attività dei vongolari, a vararlo è stato il Masaf, che ha raccolto l’istanza dei consorzi locali. «Il raggiungimento degli obiettivi di corretta gestione dell’attività di prelievo della risorsa molluschi bivalvi costituisce obiettivo di tutti i Consorzi di gestione cui è demandata, la gestione su base compartimentale della pesca; gestione attuata attraverso l’adozione di misure atte ad assicurare l’equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, al fine di assicurare effetti positivi sulla corretta gestione della risorsa; ciascun Consorzio è tenuto ad assicurare ai fini della più ampia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, l’esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere l’equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare; E’ compito di ciascun Consorzio assicurare un continuo sistema di monitoraggio scientifico nelle aree interessate al prelievo dei molluschi bivalvi, nonché armonizzare le modalità e le valutazioni cui realizzare tale compito al fine di assicurare la cadenza regolare per la trasmissione dei dati aggiornati agli organi statali e comunitari.

Lo scorso 22 novembre la richiesta è stata inoltrato al Ministero dai Presidenti dei Consorzi di gestione di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona Termoli e Napoli; consorzi di gestione si sono costituiti in rete di impresa sottoscrivendo apposito atto denominato “Contratto di rete tra i Consorzi di gestione di molluschi bivalvi” e con la finalità di perseguire precisi obiettivi strategici, identici a tutti Consorzi. Lo strumento denominato “contratto di rete” obbliga i Consorzi sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, con funzioni di supporto per il raggiungimento degli obiettivi comuni dei Consorzi di Gestione per la pesca dei molluschi bivalvi, il contratto di rete fa salva l’autonomia di ciascun Consorzio per quanto attiene all’esercizio dell’attività propria dei consorzi.

L’Organismo si prefigge di programmare, a livello nazionale, in forma partecipata e con finalità aggregative, le attività utili al raggiungimento degli obiettivi· comuni derivanti dal Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema delle draghe idrauliche e rastrelli da natante e di ricevere e riassumere le· esigenze dei singoli ·consorzi, da rappresentare a questo Ministero. L’opportunità del riconoscimento di un organismo nazionale è data dall’esigenza di formulare proposte ai fini della gestione della risorsa molluschi bivalvi e in grado di favorire un processo di diffusione di nuove pratiche di raccolta a impatto ambientale ridotto, fornendo un consapevole supporto nella programmazione dell’attività di pesca calcolato sull’analisi delle effettiva disponibilità della risorsa nelle aree di pesca di competenza di ciascun Consorzio; organismo che ha esclusivamente compiti consultivi e di proposta nei confronti dell’Amministrazione.