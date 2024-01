Operaio morto alla Proma: “Tante parole e pochi fatti sulle morti bianche”

ATESSA. “La settimana scorsa all’interno dello stabilimento Proma 1, si è verificato l’incidente sul lavoro che ha causato la morte di Roberto (Leggi), una morte che ha scosso tutto il territorio.

Riflettere sul valore della sicurezza ma soprattutto su come si possa concretamente operare per contrastare la piaga degli infortuni, non è semplice. Il vero problema è basato sulla cultura della prevenzione.

È inaccettabile e struggente constatare che nel 2024 si continui a morire sul posto di lavoro. Purtroppo, riscontriamo che il tema delle cosiddette morti bianche, continua a non essere trattato con l’urgenza che merita.

Nonostante tutti gli appelli da parte delle organizzazioni sindacali sulla necessità di intervenire, per avvicendare un modello di lavoro che faccia della salute e sicurezza il perno fondamentale, per aumentare gli ispettori sui territori, per costruire un meccanismo premiante per le aziende che investono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e penalizzare chi invece pensa di essere un imprenditore furbo; rileviamo il tramutarsi di tutto ciò, in tante parole e pochi fatti!

Vale la pena sottolineare che affrontare il tema della “sicurezza” e della “salute” nei luoghi di lavoro, non significa occuparsi di un’area qualsiasi di intervento sociale, ma di una sfera più profonda che riguarda l’essenza stessa della persona.

Riteniamo che il valore del lavoro, ai fini del risultato del buon prodotto, consista anche nella qualità delle relazioni che si riescono a costruire, da luoghi di competizione individuale ad ambienti di lavoro che si trasformano in luoghi di partecipazione, motivazione e cooperazione, in cui la persona e le sue condizioni psicofisiche siano debitamente considerate e rispettate.

Come Fim-Cisl siamo immediatamente intervenuti, dopo l’infortunio del 16 gennaio (Leggi), con uno sciopero di stabilimento, questo però non è sufficiente; ecco perché chiediamo alle altre forze sindacali di non dividerci su un tema così importante e delicato e di organizzare iniziative unitarie sui luoghi di lavoro e territoriali, atte a far sì che concretamente ci si adoperi per la difesa della sicurezza sul lavoro.”

Così in una nota la Segreteria Fim-Cisl Abruzzo Molise.