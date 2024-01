Apicoltura, l'avviso della Regione per i contributi al settore

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 256 del 19-01-2024, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura previsti dal Sottoprogramma regionale 2023/2027- Annualità 2024. Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di interventi destinati a favorire lo sviluppo e il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti dell’alveare e a sostenere il reddito degli operatori nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori. La dotazione finanziaria a disposizione per la corrente annualità ammonta a euro 131.921,95 ripartiti nelle seguenti azioni:

Azione A1 Corsi di aggiornamento e di formazione, seminari, convegni;

Azione A2 Assistenza tecnica e consulenza.

Azione B1 Lotta a parassiti e malattie, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari;

Azione B2 Prevenzione avversità;

Azione B3 Ripopolamento patrimonio apistico;

AzioneB4 Razionalizzazione della transumanza-acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo;

Azione B5 Acquisto attrezzature e sistemi di gestione.

Azione F1 – Attività di formazione e informazione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei Consumatori.

Possono partecipare al bando tutti gli apicoltori, titolari di Partita Iva con codice Ateco 01.49.30 e che detengono almeno trenta alveari, sia in forma singola che in forma associata. Le risorse per le attività di formazione, aggiornamento, consulenza, assistenza tecnica e lotta ai parassiti, sono riservate alle associazioni operanti sul territorio regionale.

Le domande di aiuto, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate, attraverso il portale Sian “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” seguendo le indicazioni del “Manuale Utente Gestione Miele - Domande Miele per Beneficiari” reperibile nell’area libera sezione “Utilità > Download > Download documentazione > Manuali” al seguente link: https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale ad un utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L’Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 28 febbraio 2024, mentre, la scadenza per la realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi è del 30 giugno 2024.