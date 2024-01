Al via il progetto “Transizione energetica”

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise, tramite l'Azienda Speciale SERM e con il supporto tecnico di Dintec, società in house del Sistema Camerale, dà il via al progetto "Transizione Energetica". Questa iniziativa mira a diffondere sul territorio la conoscenza delle opportunità legate alla transizione energetica, rivolgendosi alle imprese, alle associazioni e alle pubbliche amministrazioni locali.

Il primo evento del progetto si terrà in modalità online il 31 gennaio alle ore 11.30, dal titolo "LA TRANSIZIONE ENERGETICA TRA EFFICIENZA E COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: PRESENTAZIONE DI UN CASO PRATICO SULLE CER". Questo momento di approfondimento sarà incentrato sulla Transizione Energetica, evidenziando l'importanza crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Con il progetto la Camera di Commercio del Molise si propone di assistere imprese e altri attori del territorio nell'identificare e sfruttare le opportunità offerte dalla Transizione Energetica e dalle fonti energetiche rinnovabili. Parallelamente, si impegna a ascoltare e raccogliere le esigenze degli attori locali per fornire il supporto necessario, specialmente per coloro che desiderano realizzare una CER.

La concretizzazione di queste comunità contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e agli accordi di Parigi del 2015. La Transizione Energetica, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide globali, inclusa la mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli accordi di Parigi del 2015 hanno sottolineato l'importanza di limitare l'aumento della temperatura media globale e di promuovere l'adozione di energie pulite e sostenibili. In questo contesto, la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili assume un ruolo cruciale nel promuovere la produzione e l'uso responsabile dell'energia, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Le attività programmate nei prossimi mesi includono:

· Eventi informativi e formativi sulle CER e sull'efficientamento energetico.

· Desk operativi con esperti a disposizione per rispondere alle domande delle imprese.

· Definizione di use case con possibili configurazioni di CER, partendo dalle filiere tipiche del Molise.

· Creazione di un Tavolo di Progettazione che coinvolgerà associazioni ed imprese interessate ad avviare concretamente una CER.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il PID – Punto Impresa Digitale all'indirizzo email ida.dicaprio@molise.camcom.it. Tutte le informazioni sull’evento e sul progetto sono disponibili sul sito www.molise.camcom.it.