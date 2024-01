4+2: «La riforma dell'istruzione tecnica e professionale»

Ministro Valditara: la riforma dell'istruzione tecnica e professionale

CAMPOBASSO. Fino al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni ai percorsi della nuova filiera tecnologico - professionale 4+2. In 4 anni si ottiene il diploma di scuola secondaria di secondo grado, poi si può proseguire per altri 2 anni negli ITS Academy, conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica.

È quindi possibile iscriversi all'Università o iniziare subito a lavorare.

I nuovi percorsi prevedono più didattica laboratoriale, formazione in collaborazione con le aziende, esperienze pratiche, contatti diretti con il mondo produttivo.

Lo studio delle discipline STEM, dell’italiano e delle lingue straniere in chiave professionale viene potenziato. La preparazione viene rafforzata con più docenti a disposizione degli studenti.

Insomma, con la nuova filiera aumentano le opportunità di entrare prima e meglio nel mondo del lavoro.