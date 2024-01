La rivoluzione dei rifiuti urbani

TERMOLI. Dopo l'incontro a Campobasso alla presenza degli operatori del settore, è in programma mercoledì 31 gennaio, dalle ore 10 alle 13, presso ARKdekò in via del Pero a Termoli, il secondo appuntamento degli Stati Generali dei Rifiuti patrocinati dalla Regione Molise nel quale si persegue l'obiettivo di presentare la complessità del sistema che si va strutturando, favorendo la diffusione di esempi di buone prassi, consentendo a tutti gli attori interessati di presentare proposte o formulare quesiti ai rappresentanti delle istituzioni presenti e ai relatori che avranno il compito di illustrare gli aspetti tecnici.

Anche questo secondo appuntamento è organizzato dall’azienda Ecotraining S.r.ls, azienda molisana con sede in Larino, specializzata in formazione ambientale, insieme alla Magesti S.r.l., azienda pugliese che si occupa di supportare gli enti pubblici nella gestione degli obblighi imposti da Arera.

L’incontro moderato da Nicola De Francesco prenderà il via alle 10 con la registrazione partecipanti ed i saluti istituzionali rispettivamente del presidente dell'unione dei Comuni del Basso Biferno Giorgio Manes e del sindaco di Termoli Vincenzo Ferrazzano.

L’apertura dei lavori è affidata al direttore della Eco Training srls, Gaetano Ricci che si soffermerà sul tema “La gestione dei rifiuti negli affidamenti per la manutenzione del verde, gestione dei cimiteri e pulizie caditoie e fogne”.

Dopo la pausa, i lavori saranno portati avanti dal direttore della Magesti srl, l’ingegnere Alfonso Piccarreta che affronterà il tema “La regolazione del settore dei rifiuti urbani: Arera e il piano di azione per il 2024. Esempi di buone prassi”.

Seguirà un question time e poi la conclusione dei lavori affidata ancora al sindaco di Termoli.

Per iscrizioni (evento gratuito)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkWaqNSYdbT66lc-2jUMNXDLNqxiyq-

El9aHB6NQpK-lovw/viewform