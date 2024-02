Modelli di sviluppo nel mondo della cooperazione

LARINO. Un incontro importante quello che si terrà oggi tra i giornalisti che aderiranno al corso di formazione e gli esponenti di Legacoop Molise. Obiettivo è divulgare il valore della cooperativa in un territorio come il Molise a rischio spopolamento.

La cooperativa Infatti è uno degli strumenti che viene utilizzato maggiormente nelle zone scarsamente popolate con piccoli centri dispersi sul territorio. Una cooperativa è anche Fruttagel, l'azienda che risiede a Bologna e che per la giornata di giovedì ospiterà un gruppo di operatori della stampa per far conoscere le caratteristiche di una cooperativa di un certo rilievo. Fruttagel, infatti, a differenza delle altre cooperative sul territorio ha un numero elevato di dipendenti ed è un punto di riferimento per il Centro-Sud nella produzione di frutta per diversi brand.

L'incontro prevede un talk con la presidente regionale di Legacoop Chiara Iosue e i vertici dell'azienda, oltre al collegamento con il presidente nazionale si prevede la visita allo stabilimento e dunque l'incontro con gli stessi dipendenti per raccogliere sul posto impressioni e testimonianze. Il messaggio che si vuole divulgare è che uno strumento nato per le piccole realtà può diventare un grande veicolo di lavoro per tante persone con standard elevati di qualità e organizzazione punto un esempio da far conoscere perché molti altri ne possano nascere in questo Molise che vuole riprendere a volare.

L'iniziativa è stata organizzata dall'ordine dei giornalisti del Molise per i quali saranno presenti il vicepresidente Cosimo Santimone e la consigliera Antonella Iammarino che modererà il talk tra i vari relatori.