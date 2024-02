Parte il confronto sul mondo vitivinicolo alla Regione Molise

CAMPOBASSO. Domani 2 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Giunta, sita in Via Genova, 11- Campobasso, si terrà un incontro con una delegazione del Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino Molisano, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle Cantine del territorio regionale per discutere e confrontarsi sulle problematiche che stanno interessando il settore vitivinicolo. All’incontro prenderà parte anche il presidente della Giunta regionale Francesco Roberti.