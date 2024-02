«Cercarsi programmatore macchina Cnc»

TERMOLI. Il “programmatore macchina Cnc” è tra i profili tecnici attualmente più richiesti nel mondo del lavoro; osservando le offerte di occupazione sulle inserzioni in vetrina delle agenzie interinali, sulle pagine web dei principali motori di ricerca di figure lavorative, è indubbio notare quanto tale profilo sia richiesto! Si tratta di una competenza ad alto contenuto tecnologico, sempre più necessaria in ambito industriale.

All’Istituto Ettore Majorana di Termoli, nell’indirizzo di “meccanica, meccatronica ed energia”, i docenti del corso non solo insegnano a programmare i Cnc ma preparano i propri alunni a superare l’esame per l’ottenimento della certificazione di tale competenza.

Il 1^ febbraio 2024, per il secondo anno consecutivo, i ragazzi delle classi terminali del corso di meccatronica, hanno sostenuto in sede scolastica la prova finale per il raggiungimento dell’ambita certificazione in “Programmazione base dei Cnc-Heidenhain”. Una preparazione specifica durata due mesi, durante i quali gli studenti, forti delle conoscenze acquisite nel quinquennio, guidati dagli insegnanti del corso, hanno studiato e lavorato in laboratorio di macchine utensili, con materiale didattico messo a disposizione dall’azienda promotrice: video, manuali, software, simulatori. L’esame è stato somministrato da un tecnico dell’ Heidenhain, multinazionale tedesca con sede italiana in Milano. L’azienda è tra i leader mondiali nella costruzione di controlli numerici, brevemente detti Cnc, ovvero i “computer” che “guidano” le macchine utensili come fossero navicelle spaziali. L’Heidenhain da anni promuove la formazione di docenti e studenti degli istituti superiori e degli Its del Nord Italia; ad oggi il Majorana di Termoli è l’unica realtà scolastica del centro sud a partecipare a tale iniziativa. Spinti anche dal confronto che la nostra scuola attua con le imprese locali, i docenti di meccanica hanno creduto in tale progetto!

“Bravi ragazzi, la vostra competenza è certificata! Siete capaci di programmare macchine utensili di ultima generazione”.

