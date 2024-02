«Va garantita la continuità lavorativa con il passaggio da Stellantis ad Acc»

TERMOLI. Si è riunito nel pomeriggio di oggi il consiglio territoriale della Uilm Campobasso-Termoli, un importante occasione di confronto con l'obiettivo di fare il punto della situazione su vari temi.

Durante l'incontro a cui ha partecipato anche la segretaria regionale Uil Tecla Boccardo, si è discusso dell'ultimo incontro tenuto presso il ministero delle imprese e del made in Italy con Acc e Stellantis.

Come Uilm territoriale abbiamo ribadito che per noi al centro di tutto devono esserci i lavoratori e per questo motivo va garantita la continuità lavorativa con il passaggio da Stellantis ad Acc di tutti i lavoratori alle condizioni economiche e normative attuali.

Inoltre sono stati illustrati i dati della rappresentatività che vede la Uilm Termoli essere la prima organizzazione metalmeccanica in regione. Un grazie ai tanti lavoratori che quotidianamente ci danno fiducia e ai dirigenti che con passione e dedizione fanno crescere la nostra organizzazione. Infine la Segretaria regionale Uil nel complimentarsi con i nostri dirigenti per i brillanti risultati ottenuti, ha illustrato tutte le iniziative che nelle prossime settimane ci vedranno impegnati, a partire dalla campagna zero morti sul lavoro.