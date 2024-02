Chimica: «Una buona scelta per il tuo futuro!»

TERMOLI. Giornate interessanti e coinvolgenti per gli studenti della classe quinta dell’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie del Majorana di Termoli che stanno svolgendo uno stage formativo per le competenze trasversali e l’orientamento nel laboratorio ambientale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno (Cosib).

L’equipe del laboratorio ha coinvolto i nostri studenti nella routine quotidiana delle analisi e i ragazzi hanno potuto misurare le abilità acquisite a scuola con quelle proprie del tecnico addetto al controllo qualità.

Il laboratorio è una struttura che si trova all’interno del nucleo industriale accanto all’ impianto di depurazione dello stesso ed è attrezzato con strumentazione e tecnologie all’avanguardia.

Il tecnico adibito al controllo qualità deve produrre un risultato delle analisi in riferimento alle norme nazionali ed europee e mettere in atto procedure analitiche di valutazione confrontando il dato delle analisi con i vari parametri di legge della matrice che sta analizzando come l’acqua e non solo.

Ogni giorno, nel laboratorio ambientale dove si sta svolgendo lo stage vengono eseguite numerose analisi delle acque reflue delle varie aziende del nucleo industriale, analisi per l’impianto di depurazione che serve il nucleo, analisi per acque destinate a uso civile e per matrici alimentari come ad esempio l’olio. Ringraziamo l’equipe di esperti del laboratorio del Cosib e i tecnici dell’impianto che hanno trasmesso aspetti importanti della loro esperienza lavorativa ai nostri studenti.

Febbraio è tempo di scelte importanti, per i ragazzi e le loro famiglie, l’indirizzo di Chimica e Materiali del Majorana proietta i suoi studenti ad acquisire e sviluppare velocemente le softs skills spendibili nel mondo del lavoro e nelle lauree delle discipline scientifiche. Approfondire una materia come la Chimica ti spinge ad essere curioso, amante della scienza e capace di affrontare ed analizzare problemi lavorando in team.

Il mondo della Chimica è sempre alla ricerca di addetti del settore pronti a spendere le loro competenze nella tutela dell’ambiente, nella ricerca di nuovi materiali e nell’ industria.

É proprio il caso di dire che la chimica è una buona scelta, la formula giusta per il futuro dei nostri ragazzi.

Professoressa Cristina Floro

Galleria fotografica