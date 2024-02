«Sono 3.278 gli aspiranti docenti in Molise per 143 posti disponibili»

TERMOLI. Il segretario interregionale della Cisl Scuola di Abruzzo e Molise, Davide Desiati, dà i numeri, in senso didattico, ovviamente.

«Sono 3.278 gli aspiranti docenti in Molise per 143 posti disponibili per i prossimi concorsi per il personale docente. Solo il 4% dei partecipanti al concorso riuscirà ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, con una media di 23 aspiranti per ogni singolo posto a concorso.

All’infanzia 71 aspiranti per ogni posto a concorso, alla primaria 53 per ogni posto, alle medie 13 per ogni posto ed alle superiori 17 per ogni posto.

Ancora una volta si ripete l’ingiustizia per i docenti di sostegno che a fronte di diverse centinaia posti effettivamente disponibili ogni anno, per cui addirittura mancherebbero i docenti specializzati necessari, sono costretti a concorrere per soli 10 posti, con 608 aspiranti, ovvero 60 candidati per ogni posto».