Armatori ricevuti da Salvini, Fulvia Verlengia: «Attenzione ai problemi della pesca»

TERMOLI. Non ha competenza diretta in materia di pesca e agricoltura, ma il vicepremier Matteo Salvini e la Lega stanno monitorando con particolare attenzione e altrettanto interesse quanto sta avvenendo in questi settori cardine dell'economia italiana.

Per questo, ieri, a Roma, nella sede del Mit, Salvini ha ospitato una delegazione delle marinerie italiane e c'era anche la rappresentante della flottiglia peschereccia di Termoli, con l'armatrice Fulvia Verlengia, che solo 24 ore prima era stata protagonista del collegamento con "la 7" in diretta dal porto di Termoli.

Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture ha ribadito tutto il sostegno su temi di sua pertinenza come quelli degli scali portuali e dei controlli della Capitaneria di Porto, di cui il mondo della pesca chiede siano orientati a tutela maggiormente della filiera ittica.

«Siamo stati ricevuti senza appartenenze politiche e senza aver l'intento di scavalcare le associazioni di categoria. Siccome la Lega e Salvini in particolare hanno avuto sempre una sensibilità nei nostri confronti, ci ha ricevuto con la promessa di far arrivare le nostre necessità al ministro Lollobrigida in quanto diretto titolare del nostro settore».

Tra gli argomenti discussi, regione per regione, anche le problematiche afferenti i parchi eolici offshore.