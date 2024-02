Ottimo riscontro sul nuovo percorso quadriennale all’istituto alberghiero di Termoli

TERMOLI. La novità di quest’anno, il percorso 4+2 attivato dall’Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, ha ottenuto un grande successo. Nonostante sia stato presentato dal Mim a ridosso dell’inizio delle iscrizioni, già dal primo open day si è riscontrato un grande interesse e un conseguente alto numero di iscrizioni che hanno permesso di centrare in pieno l’obiettivo dell’avvio del nuovo percorso formativo.

«Siamo consapevoli - sottolinea la dirigente scolastica Ettorina Tribò, di offrire una grande opportunità con il nuovo percorso quadriennale che intercetta il bisogno del nostro territorio e di quelli limitrofi di una formazione a 360 gradi nel campo del turismo e abbiamo voluto caratterizzarlo in partnership con l’Its Demos Accademy curvando il percorso sul digitale anche grazie agli innovativi laboratori di informatica e realtà virtuale. L’utilizzo di una didattica laboratoriale e la presenza intensiva di stage a livello nazionale e internazionale permette di fornire competenze specifiche che consentono non solo un rapido inserimento nel mondo del lavoro ma anche un naturale prosieguo negli Its o in alternativa nelle università dando la possibilità, in quest’ultimo caso, di completare il percorso formativo in soli 7 anni con il conseguimento della laurea triennale. Un’ opportunità di fatto colta da molte famiglie che hanno scelto con i loro figli questo percorso.

Anche il percorso quinquennale con i tradizionali corsi di Cucina, Sala vendita e Pasticceria ha avuto un notevole riscontro quasi raddoppiando il numero degli iscritti dell’anno precedente. La possibilità durante i numerosi open day di visitare i laboratori completamente rinnovati con le tecnologie più innovative grazie ai fondi dei Pnrr ha sicuramente influito sulle scelte degli alunni la cui attenzione è stata catturata anche dalla nuova palestra fornita di strumentazioni all’avanguardia quali i dispositivi con dotazioni biomeccaniche evolute».

«Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto - conclude la dirigente Tribò - anche per il vivo compiacimento per il risultato raggiunto espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha monitorato costantemente le iscrizioni al percorso quadriennale a conferma che Il Federico di Svevia si caratterizza per essere uno tra i migliori e più innovativi Istituti alberghieri a livello Nazionale».