Gigafactory di Termoli "blindata" da Acc

TERMOLI. Nessun dubbio sull’investimento della Gigafactory di Termoli, dopo alcuni articoli di stampa che parlano di uno “scippo” della Spagna a Termoli e all’Italia. Solo fake news, anche perché proprio nelle ultime ore la società che realizzerà l’impianto, l’Acc, ha annunciato la finalizzazione di una raccolta di capitale per 4,4 miliardi di euro, aumentando il finanziamento totale per la costruzione di tre Gigafactory per la produzione, la ricerca e lo sviluppo di celle per batterie agli ioni di litio in Francia, Germania e Italia.

Questa operazione accelererà lo sviluppo di ACC e rafforzerà il suo ruolo di protagonista nel settore delle batterie per equipaggiare veicoli elettrici con celle e moduli ad alte prestazioni e a basse emissioni di anidride carbonica. Nel dicembre 2023, ACC ha raggiunto un risultato notevole ovvero avviare la produzione di Stellantis presso la sua Gigafactory di Billy-Berclau Douvrin (Francia) rispettando i tempi previsti. Questo successo apre la strada a ulteriori sviluppi industriali per soddisfare la domanda, a partire dall'inizio della costruzione del secondo blocco nel sito francese, prima di avviare la costruzione del primo blocco in Germania e del doppio blocco in Italia. L’operazione contribuirà a finanziare questi importanti progetti ed è stata interamente sottoscritta da un poll di banche, Bnp Paribas, Deutsche Bank, ING Bank e Intesa Sanpaolo, e sostenuto da Bpifrance, Euler Hermes e SACE. «La transizione verso l'elettrificazione dei veicoli è ancora in corso. Per affrontare questa immensa sfida, i nostri clienti devono poter contare su operatori europei solidi e affidabili come ACC, in grado di fornire elevati volumi di batterie competitive con una bassa impronta di CO2.

Con il sostegno di partner finanziari di rilevanza mondiale, vediamo una chiara prova della fiducia riposta nel progetto ACC. Al di là di questa operazione, determineremo le nostre esigenze di sviluppo man mano che sigleremo altri contratti. Guardiamo con determinazione al futuro, per raggiungere l'obiettivo di aumentare le nostre capacità produttiva», ha dichiarato Yann Vincent, Amministratore Delegato di Acc. Stellantis, Mercedes-Benz e Saft, i tre azionisti di Acc, dimostrano il loro contributo collaborando con Acc e Acc e partecipando ad un aumento di capitale per garantirne il successo. Entro la fine di marzo 2024 e con il prossimo aumento di capitale, Stellantis deterrà il 45% delle azioni di Acc, Mercedes-Benz il 30% e Saft il 25%. Stellantis e Mercedes-Benz confermano il loro impegno come azionisti di riferimento, nonché clienti dei moduli prodotti da Acc, accettando di modificare la quota di capitale e prevedono di aumentare progressivamente le loro partecipazioni in Acc. Saft, una società interamente controllata da TotalEnergies, si impegna a continuare a lavorare con Acc, come azionista a lungo termine e apportando il proprio know-how tecnologico. BNP Paribas, in qualità di consulente finanziario esclusivo di ACC, ha commentato attraverso Séverine Mateo, responsabile del gruppo Low Carbon Transition: «ACC e BNP Paribas condividono la stessa ambizione, ovvero accelerare la transizione verso una mobilità diversa e più sostenibile.

Nel corso del nostro impegno a fianco di ACC, siamo rimasti colpiti dalla competenza e dall'impegno dei loro team nel realizzare la loro ambizione e siamo orgogliosi di contribuire al loro successo fornendo loro consulenza nel loro percorso di finanziamento». Fondata nel 2020, ACC (Automotive Cells Company) è un'azienda high-tech in rapida crescita che opera nel mondo della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici, con la sua prima Gigafactory inaugurata a Billy-Berclau/Douvrin (Francia) due anni e mezzo dopo la fondazione della società. ACC è una joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, che, attraverso la sua consociata Saft, è l'ideatrice della tecnologia utilizzata da ACC. Questa iniziativa unica è sostenuta da Francia, Germania, Italia e Unione Europea.

Con un centro di ricerca e sviluppo operativo dal 2020 a Bruges, vicino a Bordeaux, e un centro di eccellenza industriale all'avanguardia a Nersac, nella regione della Nuova Aquitania, ACC sta portando l'industria automobilistica nell'era dell’elettrificazione. Da quando è stata lanciata, ACC è cresciuta fino a contare più di 1.500 persone e ora impiega più di 40 nazionalità diverse nelle sue strutture in Francia, Germania e Italia.