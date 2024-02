Opportunità per le imprese turistiche molisane

CAMPOBASSO. Oggi, nella sede della Camera di Commercio del Molise e online, si è tenuto un incontro rivolto alle imprese del settore turistico della regione, dal titolo "Le Performance Turistiche Molisane e le Opportunità Digitali". Organizzato dalla Camera di Commercio del Molise con la collaborazione di Isnart, società in house del sistema camerale, l'evento ha offerto uno sguardo approfondito sul panorama turistico regionale e sulle nuove possibilità digitali.

L'agenda ha previsto innanzitutto l'analisi dei dati sull'andamento del turismo nel 2023, ottenuti tramite un'indagine condotta da Isnart durante l'estate dello stesso anno, utilizzando anche innovativi sistemi di "location intelligence".

Il tema centrale dell'incontro è stato l'illustrazione del nuovo portale del Ministero del Turismo, italia.it.

Grazie a un accordo tra Unioncamere e Ministero del Turismo, la Camera di Commercio del Molise si impegna attivamente ad arricchire il Tourism Digital Hub, una piattaforma di contenuti e servizi creata dal MiTur. Questo Hub digitale del turismo italiano mira a creare un ecosistema digitale che colleghi l'intero sistema turistico del paese, al fine di valorizzare, integrare e promuovere l'offerta turistica italiana sui mercati internazionali.

Durante l'evento, sono stati evidenziati numerosi vantaggi per gli operatori turistici che parteciperanno all'iniziativa, tra cui una maggiore visibilità online sull'area dedicata del portale italia.it, accesso a dati statistici aggiornati e servizi di supporto alla digitalizzazione.

Al termine dell'incontro, il Tdh promoter per Abruzzo e Molise, Guido Ramini, ha fornito indicazioni pratiche su come accedere e accreditarsi sul portale, rimarcando la disponibilità a supportare le imprese molisane in ogni fase del processo.

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'iscrizione al portale, il Tdh Promoter è contattabile ai seguenti recapiti: guidoramini@gmail.com, Tel. 388.3675980.