«Un tavolo permanente sulla pesca aperto alla partecipazione di noi produttori»

TERMOLI. Come annunciato stamani, mondo della pesca in fermento, come ormai avviene da tempo. Dalla categoria degli armatori, nelle parole dell'imprenditrice Fulvia Verlengia, davvero protagonista di questa settimana, tra "ospitate" in tv a livello nazionale e incontri politici ministeriali, l'istanza è quella di un tavolo permanente col Governo aperto alla partecipazione dei produttori.