Agricoltura e innovazione tecnologica in Molise

TERMOLI. La protesta del mondo agricolo che vede la partecipazione degli operatori del comparto in Italia ed in Europa, fa registrare in Molise una forte preoccupazione degli addetti ai lavori.

Gli agricoltori manifestato tutta la loro protesta e agitazione in maniera continua in diversi presidi e cortei.

Le vessazioni poste in essere da parte dell’Europa con la Pac (Politica Agricola Comunitaria) stanno compromettendo, in modo irreversibile il futuro dell’agricoltura, in particolare stanno rischiando l’esistenza diverse aziende agricole molisane, asse portante e motore trainante per l’economia in Molise.

L’attuale situazione in agricoltura, in regione è fonte di occupazioni di molti giovani che hanno fatto scelte eroiche, come quella di rimanere ed investire le loro risorse in Molise, puntando principalmente tutto, nel settore agricolo e biologico.

Mentre in regione, in quest’ultimo periodo, registriamo che le giovani leve, sono impegnate in una dura lotta per salvare le loro aziende, distogliendo così il loro sforzi e investimenti da ciò che dovrebbe essere le loro principali fonti di preoccupazioni professionali come, ad esempio, come proiettarsi verso le nuove frontiere del settore che vedono una gestione innovativa delle aziende agricole, quale l’Agricoltura 4.0, l’agricoltura di precisione.

Agricoltura innovativa, dove infrastrutture, mezzi e nuove tecnologiche, potrebbero aiutare a gestire meglio le colture in relazione alle condizioni del terreno con l’obiettivo di incrementare le loro rese.

In un momento di numerosi cambiamenti nel mondo agricolo a livello mondiale (e non solo per i cambiamenti climatici, le guerre, i calo dei prezzi, il caro carburanti, la mancanza di infrastrutture idonee ecc.), le zone interne del meridione, le piccole realtà contadine come la maggioranza delle aziende molisane, le microaziende sono sempre più a rischio e sono esiliate a fare i conti con un agricoltura di sussistenza (sopravvivenza) che oggi, sempre più, rischia di relegare il Molise al ruolo di cenerentola tra le regioni italiane.

Un assurdo che darebbe ragione a quei folli sostenitori che dicono che il “Molise non esiste”, mentre, per nostra fortuna, il Molise c’è ed Esiste, ed ha una propria capacità di affermarsi, battersi, lanciando con dignità orgoglio e competenza, idee, nuove proposte e progetti innovatici, degna di imprenditori agricoltori che sanno gestire con professionalità importanti aziende agricole e zootecniche, dimostrando, negli anni, know how ed expertise, nel loro lavoro quotidiano.

A tal proposito abbiamo raccolta l’intervista di Sergio Tanassi, imprenditore agricolo molisano, che rappresentato dal suo punto di vista, quali sono le problematiche attuali e le soluzioni da adottare in agricoltura: “Sono Sergio Tanassi, imprenditore agricolo, ormai da tanti anni, tantissimi anni, purtroppo siamo a una svolta epocale, la situazione è diventa drammatica e forse molte persone non si stanno rendendo conto di ciò che sta succedendo anche a livello mondiale. Molti provvedimenti di cui si sta parlando non sono mirati ad ottenere di cui quello che i coltivatori necessitano. La cosa più importante per noi è salvaguardare la nostra dignità, ci sarebbero degli interventi mirati molto semplici, senza girare molto intorno alla situazione, primo tra tutti, cosa che continua a non essere chiara, chi fa agricoltura e solo agricoltura, deve essere tutelato, prima di tutto chi ha il doppio lavoro, (esempio) chi fa l’avvocato, l’ingegnere e parcheggia i propri soldi nell’acquisto di terreni agricoli, non può essere più tutelato. Il discorso dei contributi, ammesso che noi riteniamo di doverne avere ancora bisogno perché come giustamente si dice, sarebbe meglio un prezzo garantito, che l’assistenzialismo puro è mirato soltanto a farci sopravvivere.

Quindi, decidere di dare i contributi a chi fa solo agricoltura e questo porterebbe anche ad un taglio delle spese notevole. Soprattutto il prezzo garantito dei prodotti, e di questo l’opinione pubblica deve essere aggiornata in merito al fatto che quello che i prodotti che trovano sui banchi del mercato e nei supermercati, il prezzo che loro vedono esposto non è certamente reale e non è quello che poi deriva dalla vendita dei prodotti agricoli da parte dei produttori. Queste sono le cose principale sui cui dobbiamo batterci e poi naturalmente insieme vi sono tutte le altre problematiche che interessano l’agricoltura”. Speriamo che gli agricoltori molisani tutti riescono a trovare la quadra, in seno alla Regione come ha dichiarato, a Termoli, il presidente Roberti. I giovani agricoltori dimostrano ancora una volta di essere una vera risorsa per la regione, sicuramente è idea condivisa, che vanno ascoltati e tutelati , al fine di non distruggere speranze, investimenti fatti anche in epoche passate, dove i giovani, insieme alle loro famiglie, hanno investito in primis in formazione (qualifiche e diplomi relativi al settore, lauree specifiche, master, corsi di alta formazione, specializzazioni, qualifiche tecniche professionali per coltivazioni di nicchia e aggiornamenti continui in agricoltura) unitamente al duro lavoro quotidiano che le aziende agricole e zootecniche.

Altrimenti, in alcuni casi, in assenza di una seria politica che promuova l’agricoltura e il territorio potrebbero essere compromessi i sacrifici di intere generazioni con il rischio di abbandonare i terreni, aumento rischio della depauperazione e aumento della desertificazione.

Mentre, noi tutti, auspichiamo che i tavoli di confronto istituzionale possono aprire in tempi brevi dialoghi a tutto tondo e riportare sui tavoli decisionali, alla presenza dei vertici Regionali e dell’assessore regionale all’Agricoltura e dove la politica agricola sarà al primo punto dell’ordine del giorno, al fine di garantire un futuro alla aziende, risolvendo le problematiche in corso e permettendo di ammodernare le infrastrutture rurali, per agevolare anche l’accesso alle innovazioni tecnologiche per assicurare agli imprenditori una nuova e più efficace gestione delle loro aziende.

Confidiamo che presto i nostri coltivatori molisani, come da giorni stanno chiedendo, possano vedere risolti le varie problematiche, legate alle varie tematiche, come la fauna selvatica, oltre al caro prezzo dei carburanti, alla politica dei prezzi affinché possa consentire ai coltivatori di produrre il loro prodotto e non di vivere di una politica comunitaria assistenzialista.

Il Molise esiste e l’incontro di ieri sera, con il presidente Roberti, lascia ben sperare che ben presto un tavolo di lavoro, richiesto più volte e auspicato anche dal Presidente, possa aprire un confronto con le categorie interessate che studi una soluzione, concreta e condivisa, e che sia ad ampio respiro e che porti l’agricoltura nella nostra regionale a garantire un adeguato sviluppo agricolo e ridare finalmente dignità e sostenibilità al principale comparto economico della nostra regione.

