Fermo biologico e flessibilità nelle giornate di pesca, da Termoli l'istanza al ministro Lollobrigida

TERMOLI. A tu per tu col ministro Francesco Lollobrigida anche l’associazione Federpesca venerdì scorso, «Insieme a queste questioni abbiamo voluto portare in sede di discussione come sia al contempo possibile portare avanti interventi a costo zero che darebbero un segnale fondamentale al settore. Dal pagamento dei fermi biologici 2021-2023, alla revisione del sistema sanzionatorio, la semplificazione di molte procedure burocratiche, l’esenzione dal ticket Naspi e una maggiore flessibilità nella gestione delle giornate di pesca», parole della direttrice Francesca Biondo, affiancata nell’occasione dal coordinatore molisano, Basso Cannarsa. «Ringraziamo il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Lollobrigida, per la convocazione al tavolo di oggi a difesa del settore della pesca italiana - ha dichiarato la Biondo - in questi anni il settore ha pagato troppo in termini di riduzione del numero imprese, dell’occupazione e del prodotto, aumentando dall’altra parte la dipendenza dalle importazioni del nostro paese.

Abbiamo condiviso con il Ministero la necessità di sostenere la competitività delle imprese attraverso la proroga dello strumento del credito d’imposta per il gasolio, la previsione di un ammortizzatore sociale strutturato, investimenti per gli ammodernamenti, strumenti facilitati di accesso al credito, campagne nazionali di valorizzazione del prodotto italiano per raccontare ai consumatori che sovranità alimentare fa rima con qualità, sicurezza sociale e alimentare, sostenibilità, tutte caratteristiche distintive delle imprese di pesca italiane. Esprimiamo infine grande apprezzamento per la volontà del Ministro di avviare tavoli tecnici sulle singole questioni e per l’avvio del primo corso di laurea triennale in Italia dedicato al settore della pesca e volto a formare nuove competenze e avvicinare i giovani al settore. In questa direzione continueremo a lavorare insieme al Ministero per garantire dignità e futuro ad un settore primario fondamentale per l’economia del Paese», ha così concluso la direttrice Biondo.