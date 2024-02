Prospettive estese per i Cantieri navali, richiesto il rinnovo quadriennale della concessione

TERMOLI. Futuro per l’attività di cantieristica al porto di Termoli? A giudicare dall’avviso pubblico bandito dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale pare proprio di sì. Ci riferiamo alla compagine Cnt srl, presso il Molo sud Est, che ha chiesto il rinnovo (nuovo rilascio), quadriennale dell’atto di c.d.m. n. 18/2023, assentita allo scopo di utilizzare un’area demaniale marittima, sita nel porto di Termoli al Molo Sud-Est lungo il muro paraonde della superficie di 2.566,70 m², su cui installare 4 moduli prefabbricati (container) per uso deposito attrezzature da lavoro e un modulo prefabbricato per uso bagno ad uso spogliatoio, con recinzione metallica elettrosaldata lungo il perimetro dell’area in concessione, allo scopo di svolgere attività di rimessaggio, cantieristica (costruzione, riparazione e demolizione) di unità navali.

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, l’avviso resterà pubblicato, fino al prossimo 9 marzo. Nel medesimo periodo si potrà prendere visione della suddetta istanza, previa richiesta scritta, presso gli uffici del Dipartimento Esercizio porti di Manfredonia, Barletta e Termoli - Demanio, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. La passione per il mare e per la nautica, che contraddistingue la famiglia Parigi da oltre 50 anni, ha portato alla nascita del Cantiere Navale Italian Vessels rinnovando e modernizzando i Cantieri Navali di Termoli, che hanno realizzato oltre 200 imbarcazioni tra commerciali e diporto. Attualmente il cantiere ha introdotto due nuove linee di yacht.