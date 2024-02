Sta per scattare il fermo "specifico" per sardine e alici nell'Adriatico

TERMOLI. Fermo pesca anche per le sardine nel mare Adriatico, riguarderà la zona comprensiva del Molise dal primo al 30 marzo. «Con circolare del 16 febbraio la direzione generale della pesca ha comunicato che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale le unità autorizzate all’uso dell’attrezzo “reti a circuizione a chiusura meccanizzata” che operano da Trieste ad Ancona devono effettuare il periodo di fermo per la specie sardine dal 20 febbraio al 21 marzo, mentre quelle che operano da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, dal 1° marzo al 30 marzo». «Com'e noto, il decreto ministeriale n. 407 del 26 luglio 2019 recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico" disponeva le modalità del fermo dei piccoli pelagici acciughe o alici (Engraulis encrasicolus), e sardine (Sardina pilchardus), pescati con l'attrezzo "reti da traino pelagiche a coppia", "reti a circuizione a chiusura meccanizzata" e "reti da traino pelagiche a divergenti".

Pertanto, per l'annualità 2024, è stato predisposto un nuovo decreto ministeriale recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico", tenendo conto del quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione Europea ed internazionale e, in particolare, della pia recente Raccomandazione GFCM/42/2018/8. Nel nuovo decreto nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le chiusure spazio- temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici. In particolare, relativamente alle acciughe o alici (Engraulis encrasicolus), per tutte le unità autorizzate all'uso dell'attrezzo "reti a circuizione a chiusura meccanizzata" che operano nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona è prevista l'interruzione dal 20 febbraio al 21 marzo, mentre per quelle operano con lo stesso attrezzo nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione va dal 1° marzo al 30 marzo.

Quindi, nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale questa Direzione generale comunica che tutte le unità autorizzate all'uso dell'attrezzo "reti a circuizione a chiusura meccanizzata" che operano da Trieste ad Ancona devono effettuare il periodo di fermo dal 20 febbraio al 21 marzo, mentre quelle che operano da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, dal 1° marzo al 30 marzo. Resta inteso che per unità autorizzate si intendono quelle inserite nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina -Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi "rete da traino pelagiche a coppia (PTM)" e "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)" nell'ambito giurisdizionale del Mare Adriatico GSA 17-18, approvato con il Decreto Direttoriale n. 331743 del 26 giugno 2023.