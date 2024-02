Agricoltori "marciano" sulla capitale, tra loro anche i coltivatori partiti da Termoli

TERMOLI. L'associazione Uniti per l'agricoltura sposta la protesta da Termoli a Roma, pur mantenendo vivo il loro presidio fisso in Piazza Donatori Sangue. Una manifestazione che continua imperterrita senza soste da oltre 14 giorni. Ieri una rappresentanza degli agricoltori del basso Molise si è recata Roma, ed unità alla protesta organizzata da oltre cinquecento agricoltori proveniente da diverse regioni. Le motivazioni della protesta degli agricoltori sono quelle condivise da tutti partecipanti, in primis che nel settore agricolo non si riesce più a fare reddito. Infatti come ci ha riferito la delegazione che sta rientrando da Roma «l'agricoltura è diventata insostenibile per i prezzi troppo bassi e con il ricavato non si riesce coprire i costi di produzione».

Un'altra nota dolente che sembra vessare gli agricoltori di tutta Italia è la politica agraria comunitaria, la nuova Pac, che secondo i manifestanti andrebbe rivista e riconosciuto più valore al lavoro svolto nelle zone montuose e collinari, quali aree svantaggiate, i coltivatori con le loro attività non solo coltivano i terreni ma tutelano il territorio. Dopo i diversi interventi tenuti dai vari rappresentanti hanno deciso di essere ricevuti dal Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al fine di poter partecipare ad un tavolo tecnico per le decisioni inerenti alle problematiche più importanti inerenti al settore. Al termine del corteo, si è avuto notizia che oltre cento trattori a Roma, bloccano per protesta, via Nomentana. La manifestazione di protesta dei trattori ha bloccato il traffico della Capitale. Sembrerebbe che in queste ore stiano decidendo idi darsi un nome unitario affinché una rappresentanza unica venga ricevuta al più presto dal Ministro dell'agricoltura.

«I nostri giovani coltivatori molisani sono in costante contatto con i vertici della manifestazione e nelle prossime ore, insieme ai colleghi dell'Associazione Uniti per l'agricoltura decideranno quale strategia e meglio adottare».

