Coi fondi del Pnrr si migliorerà la viabilità interna al Cosib, parte il primo lotto di lavori

TERMOLI. Il decreto del 5 febbraio scorso del commissario Zes Manlio Guadagnuolo rende esecutivo l’affidamento del primo lotto dei lavori di potenziamento della viabilità interna al Cosib, nell’ambito del Pnrr inserito nelle cosiddette “reti materiali”.

I fondi ammontano a 4,25 milioni di euro. Nell’ambito della procedura amministrativa, con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise numero 7 del 13 aprile 2023 è stato affidato l’incarico per i “Servizi di ingegneria per progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall’ingegner Antonio Scalabrino, dal geometra Luigi Gabriele Di Vito e dall’ingegnera Claudia Di Basilico.

Nell’estate scorsa, invece, tra agosto settembre, sono stati affidati i “Servizi di supporto al Rup – Verifica progettazione esecutiva”, inerenti all’intervento all’oggetto, alla società BImdis Srl, con sede legale a Ripalimosani. Dopo la progettazione esecutiva, si arriva all’ordinanza del 15 novembre scorso, la numero 4, con cui il Commissario ZES, quale soggetto attuatore e stazione appaltante, ha disposto, per la realizzazione dell’intervento all’oggetto, di nominare, quale Responsabile Unico del Progetto (Rup) per le fasi di affidamento dei lavori e di esecuzione degli stessi, l’ingegner Marco Morrone, già dirigente del Cosib. Pochi giorni dopo, con decreto del commissario straordinario Manlio Guadagnuolo, si avvia l’iter per affidare i lavori, su base d’asta del primo lotto di 3.230.000 euro, oltre euro 1.020.000 per somme a disposizione. La proposta di aggiudicazione è del 19 dicembre scorso, dopo il vaglio delle cinque offerte pervenute alla gara telematica.

Dal verbale di gara unico del 18 dicembre 2023, in seduta pubblica, inerente alle operazioni svolte per l’affidamento dei lavori, si affidano i lavori a favore della Società per Azioni Adriatica Strade “A.STRA”, con sede in Via Adriano Olivetti, sempre nella Zona Industriale, per l’importo complessivo netto di € 3.101.677,03, distinto in euro 2.432.502,67 per lavori, al netto del ribasso del 5,011% sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso di € 2.560.825,64, oltre l’importo della manodopera pari a euro 614.116,86 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 55.057,50 euro.