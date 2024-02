Dal presidio all'associazione, "Uniti per l'agricoltura"

TERMOLI. Continua la protesta dell'Associazione Uniti per l'agricoltura. Il presidio statico (solo di nome) è operativo sempre. Il gruppo di coltivatori, che si avvicenda in modo giornaliero, ha visto oggi la presenza di diversi giovani professionisti del mondo agricolo, dove in Piazza Donatori Sangue, esperti periti agrari e brillanti dottori agronomi illustravano, alla folla di passanti che facevano capolino presso il loro stand, le diverse problematiche: dalle difficoltà a far quadrare i bilanci delle aziende agricole, ai danni causati dalla fauna selvatica alle loro alle coltivazioni (meglio conosciuta come problema cinghiali), i ritardi nei rimborsi dei danni causati dalle varie calamità.

Mentre alcune giovane imprenditrici agricole di Santa Croce di Magliano insieme a dei loro colleghi allevatori di Mafalda, continuavano, attivamente, la campagna di tesseramento dei nuovi soci e sostenitori dell'associazione. Nel giro di poche ore presso lo stand, posto al margine della piazza, i giovani hanno fatto registrare la cifra record di altri cinquanta nuovi tesserati, tutti pronti a dare sostegno economico e solidale alla protesta in atto.

Tra gli intervenuti, abbiamo registrato la presenza della mascotte dell'associazione, una bellissima bambina, di nome Malaika, munita di passeggino, con la sua mamma erano presenti per la protesta. La presenza dei passeggini in piazza è la dimostrazione che le famiglie degli agricoltori sono compatte e, nessun agricoltore resta a casa, pur di salvare il loro la loro azienda, il loro futuro. Mentre il grosso dei dimostranti è presso le loro aziende nei campi o nelle stalle ad accudire il bestiame ma sempre in contatto continuo e costante con gli altri agricoltori presenti a Roma.

Per sabato 24 febbraio prossimo, fremono, invece, i preparativi per la nuova manifestazione in programma per una Campagna di sensibilizzazione, in piazza Vittorio Veneto a Termoli dalle ore 18 alle ore 21, dal titolo "Conosci le prelibatezze della nostra terra? con l'intervento di agronomi, nutrizionisti e Chef.

L'evento sarà arricchito dalla degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. I rappresentanti dell'associazione dichiarano che sono comunque in attesa di un confronto al un tavolo tecnico, con i Vertici della Giunta Regionale, a Campobasso come più volte auspicato e richiesto dagli agricoltori, nell'ultimo incontro a Termoli con il presidente della Giunta Regionale del Molise Francesco Roberti. Concludiamo con la citazione riportata sulla tessera della Associazione Uniti per l'agricoltura: "Il primo fu un agricoltore e ogni nobiltà storica riposa sull'agricoltura (Ralph Waldo Emerson filosofo, scrittore, saggista e poeta statunitense)".

Giuseppe Alabastro

