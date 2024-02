Debiti e crediti: categorie preoccupate, Acem incontra l'assessore Cefaratti

CAMPOBASSO. L’Acem-Aance Molise si dichiara preoccupata per la recente delibera della Giunta Regionale del Molise in cui viene chiesto ai creditori commerciali della Regione di presentare apposita domanda entro il 29 marzo sotto pena di cancellazione del credito vantato, con la previsione di transazioni oscillanti tra il 40% per i crediti più antichi e l’80% per i crediti più recenti.

Sulla grave questione, il presidente dell’Acem-Ance Molise Corrado Di Niro, insieme al direttore Gino Di Renzo, ha incontrato ieri mattina l’assessore al Bilancio della Regione Molise Gianluca Cefaratti.

L’associazione degli edili, pur nella consapevolezza che si tratta di una previsione contenuta nella legge finanziaria nazionale, ha invitato fortemente la Regione a rivedere la decisione adottata, sul presupposto che le imprese non possono subire questa ulteriore penalizzazione in quanto già vessate da mille difficoltà.