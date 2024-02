Vado Fuori, oggi andiamo al Diez

TERMOLI. Due amici, una comune passione per la napoletanità e il calcio, un’idea innovativa che frulla in testa da qualche anno: rivoluzionare il concetto di pizzeria. È con pochi ma precisi ingredienti che nell'estate del 2020 apre le porte, nel paese vecchio di Termoli, Diez Pizza&Co., l’impresa per certi versi ardita di Moreno e Massimo continua a leggere.