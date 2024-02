“Smartfishing”: strumenti innovativi per garantire una pesca sostenibile

TERMOLI. Il futuro della pesca discusso al FishForum, dopo una settimana di incontri che ha unito scienziati, pescatori, ricercatori, ingegneri, accademici, professionisti, manager e decisori di organizzazioni internazionali, amministrazioni, istituzioni e università, ONG e del settore privato, in vista di progressi continui e accelerati verso la garanzia di una pesca sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Federpesca e G-nous hanno riscosso grande interesse portando alla platea il progetto “Smartfishing”.

Federpesca riconosce che l’indipendenza energetica, nel settore ittico, è emersa come priorità assoluta nell’Ue e in Italia negli ultimi tempi. Per questo motivo, Federpesca è ad oggi già impegnata nell’obiettivo di una transizione energetica e decarbonizzazione della flotta peschereccia, attraverso il supporto, in qualità di partner, al progetto “Smartfishing: Remote Monitoring and Predictive Maintenance of Fishing Vessels”. Smartfishing è un progetto di G-nous, società che si occupa dello sviluppo commerciale del progetto. Smartfishing è una piattaforma hardware-software da installare a bordo del peschereccio che consente: il monitoraggio a distanza dei pescherecci; l’ottimizzazione delle attività di pesca; la riduzione del consumo di carburante; la manutenzione predittiva dei componenti critici delle imbarcazioni. L’idea alla base di Smartfishing trae ispirazione dalle esigenze degli armatori e dalle attività della Capitaneria di Porto, ovvero: migliorare la produttività delle attività di pesca attuando pratiche di risparmio di costi e di tempo; risolvere la mancanza di efficienza e di manutenzione dei sistemi delle imbarcazioni da pesca. Un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per pescatori, imprese di pesca, armatori e Capitaneria di Porto è pertanto la soluzione necessaria.

L’elemento innovativo di Smartfishing si basa sulla combinazione di un’ampia gamma di soluzioni tecniche, che integrano risorse spaziali e tecniche di intelligenza artificiale, per fornire un DSS (Decision Support System) completo per armatori e pescatori. Smartfishing può prevenire guasti e inefficienze, ottimizzando così le operazioni di pesca. Significa supportare le attività di pesca, controllare lo stato della flotta (ad esempio, rilevamento e gestione dei guasti) e fornire un benchmark in tempo reale del consumo di carburante e dell’efficienza della flotta. L’analisi di un’ampia varietà di dati in combinazione con gli input forniti dai sensori di bordo e dalle risorse satellitari può garantire la sicurezza dell’equipaggio, oltre a monitorare e ridurre l’impatto ambientale delle imbarcazioni. I parametri analizzati sono principalmente legati allo stato delle imbarcazioni, alle condizioni meteorologiche e del mare. Smartfishing è la strada verso il miglioramento tecnologico dei pescherecci e l’ottimizzazione delle attività di pesca.