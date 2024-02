La settimana dei Laboratori orientativi al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Una intera settimana dedicata solo alla didattica laboratoriale orientativa.

È quella che si svolgerà dal 4 al 9 marzo prossimo presso l’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli.

Gli studenti, infatti, saranno impegnati a mettere a frutto le conoscenze acquisite in classe partecipando ad attività pratiche.

Dalla creazione di una Start Up allo sviluppo dell’economia circolare, dalla fatturazione nelle aziende a come si affronta un processo penale. E ancora: i concorsi pubblici nel settore dello shipping, il turismo con “Molise in tour”, la redazione di un curriculum vitae in lingue.

Sono solo alcuni dei laboratori in cui saranno coinvolti gli studenti del triennio.

“L’iniziativa – spiega Concetta Cimmino, preside del Boccardi Tiberio – si inserisce nel programma “Orientamenti” varato dal ministero dell’Istruzione e del Merito con Dm 328/2022. In particolare, nella nostra scuola sono stati nominati dei docenti tutor che dovranno accompagnare gli studenti fino al diploma aiutandoli a capire quale strada percorrere”.

Per il dirigente scolastico “l’obiettivo della didattica laboratoriale si inserisce nel percorso di crescita e di scelta di ogni studente: sperimentare nel concreto cosa si impara sui libri è la migliore esperienza che ognuno di loro può fare per trovare la strada del futuro o per costruirla”.

“Per una settimana – evidenzia ancora Cimmino – i nostri ragazzi saranno lontani dai banchi e impegnati con loro stessi, i loro docenti e importanti esperti, mettendosi alla prova. Perché la nostra è una scuola in cui davvero si “fabbrica” il futuro”.